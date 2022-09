Incendio nella Città Vecchia di Taranto nella mattinata di lunedì 19 settembre. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di due locali di Via Cava, adibiti a deposito. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Taranto, allertati dai residenti. Le fiamme hanno distrutto masserizie e suppellettili provocando danni alla struttura, in particolare al solaio, ora al vaglio dell’ufficio tecnico per eventuali interventi di messa in sicurezza. Non ci sono feriti.