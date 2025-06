Taranto, incendio alla Irigom, l’azienda: “Situazione sotto controllo”

Nel primo pomeriggio di sabato 28 giugno, intorno alle ore 15:00, un principio di incendio si è sviluppato all’interno dello stabilimento Irigom di Taranto, azienda specializzata nel trattamento di plastiche industriali destinate al recupero energetico e materico per le cementerie.

Le fiamme hanno interessato una linea produttiva dotata di nastro trasportatore generando preoccupazione tra il personale presente. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando il propagarsi dell’incendio ad altre aree dell’impianto.

“La situazione è sotto controllo e non si registrano danni a persone”, ha comunicato l’azienda che ha confermato di essere al lavoro con le autorità competenti per determinare l’origine dell’evento.

Al momento proseguono le operazioni di monitoraggio e verifica tecnica da parte dei soccorritori e dei tecnici incaricati, mentre la produzione nella zona coinvolta è stata temporaneamente sospesa per motivi di sicurezza.

Il comunicato integrale della Irigom

Irigom, azienda pugliese leader nel trattamento di plastiche industriali destinate al recupero materico ed energetico presso cementerie, ha confermato che oggi, intorno alle ore 15:00, si è sviluppato un principio di incendio lungo una linea di produzione dotata di nastro trasportatore. L’incendio è attualmente sotto controllo e monitorato dai Vigili del Fuoco, e non si registrano danni a persone. L’azienda sta collaborando con le autorità competenti per accertare le cause dell’accaduto.

