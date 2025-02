Taranto, inaugurato secondo lotto della Tangenziale Sud

TARANTO- Collegherà con scorrimento veloce Via Cesare Battisti alle borgate di San Vito e Lama. Il Presidente della Provincia di Taranto ha tagliato il nastro per l’apertura al traffico di questa attesa arteria viaria lunga 3,3 chilometri che contribuirà a snellire il traffico nel capoluogo ionico. Trani presenti anche l’assessore regionale ai trasporti Debora Celiento, il Capo di Gabinetto della Provincia Luca Steffensen.

In particolare il secondo lotto collegherà i rioni Salinella e Taranto 2 ricongiungendosi alla strada che costeggia la Base Navale della Marina Militare.



Progettata nel 2004 e quasi completata nel 2013 ha poi subito un lungo periodo di fermo dei lavori dal 2014 ad oggi. Per questo secondo lotto la Provincia di Taranto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di 28 milioni di Euro. Durante la cerimonia di inaugurazione Mons. Gino Romanazzi ha voluto ricordare Angelo Cotugno il lavoratore impegnato nella realizzazione di quest’opera morto sul lavoro circa un anno fa.







