Taranto in silenzio, Rastelli si gode la vittoria

Condividi su...

Linkedin email

Al termine del pesante ko di Avellino (4-0), nessun tesserato del Taranto si è presentato in sala stampa per commentare il match. Nemmeno Eziolino Capuano, espulso al 70’ per proteste nei confronti del direttore di gara. Il tecnico rossoblu non sarà in panchina nella sfida dello Iacovone con il Crotone, in programma alle 18.00 di mercoledì 30 novembre. Non ci sarà per squalifica nemmeno Antonio Romano, che rischia tre giornate di stop: una per diffida (giallo rimediato quando era in campo), probabilmente 2 per il rosso diretto quando era in panchina dopo la sostituzione.