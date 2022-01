TARANTO – Rogo nella notte a Taranto, intorno alle 2,30 due autovetture sono andate in fiamme all’interno di un cortile condominiale via Speziale 6, alla periferia della città. I proprietari dei mezzi sono commercianti. Le auto coinvolte sono una Opel Zafira e un’Audi Q5. Altre tre auto sono state danneggiate per il propagarsi delle fiamme ed hanno subito lievi danni, mentre l’Opel è l’Audi distrutte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto che hanno constatato la presenza di una sostanza “accelerante”, potrebbe trattarsi di liquido infiammabile pertanto non si esclude la natura dolosa dell’incendio, sono in corso le indagini.