28 Agosto 2025

Taranto, in dirittura d’arrivo Di Paolantonio per il centrocampo

Anthony Carrano 28 Agosto 2025
Taranto e Alessandro Di Paolantonio non sono mai stati così vicini. La dirigenza rossoblù avrebbe raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 1992 e, già nella giornata di oggi, il giocatore dovrebbe essere in città per apporre la firma sul contratto. Successivamente, Di Paolantonio si unirà subito agli allenamenti sotto la guida di mister Ciro Danucci

Con oltre 300 presenze tra i professionisti, l’ex Chieti porta esperienza e qualità in mezzo al campo. Nella scorsa stagione, infatti, ha disputato da titolare l’intero campionato di Serie D (Girone F), contribuendo al cammino dei neroverdi fino ai playoff promozione.

A Taranto si attende dunque la classica “fumata bianca” che sancirebbe l’arrivo di un rinforzo importante per affrontare al meglio la stagione di Eccellenza.

