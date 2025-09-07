7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, in attesa delle mosse di Jindal e Bedrock per ex Ilva

Leo Spalluto 7 Settembre 2025
centered image

TARANTO – E’ conto alla rovescia per la presentazione delle offerte di acquisizione per il gruppo Acciaierie d’Italia: la nuova scadenza è fissata per il 15 settembre. I gruppi Jindal e Bedrock sono in movimento.

centered image

