Taranto, in attesa delle mosse di Jindal e Bedrock per ex Ilva

TARANTO – E’ conto alla rovescia per la presentazione delle offerte di acquisizione per il gruppo Acciaierie d’Italia: la nuova scadenza è fissata per il 15 settembre. I gruppi Jindal e Bedrock sono in movimento. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: ex ilva Continue Reading Previous Taranto, si a dissalatore e piano acqua AqpNext Martina Franca: “La Ghironda” riempie Martina Franca potrebbe interessarti anche Martina Franca: “La Ghironda” riempie Martina Franca 7 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro Taranto, si a dissalatore e piano acqua Aqp 7 Settembre 2025 Leo Spalluto Bullismo e cyberbullismo, SIAP Taranto rilancia l’impegno nelle scuole 7 Settembre 2025 Redazione Taranto 2026, Iaia: “Il Governo investe, M5S diffonde negatività” 7 Settembre 2025 Redazione Taranto, spaccio in centro: arrestato 70enne, denunciato complice 7 Settembre 2025 Dante Sebastio Battista (Lega): “Taranto si doti di mezzi propri per rifare le strade” 7 Settembre 2025 Redazione
potrebbe interessarti anche
Martina Franca: “La Ghironda” riempie Martina Franca
Taranto, si a dissalatore e piano acqua Aqp
Bullismo e cyberbullismo, SIAP Taranto rilancia l’impegno nelle scuole
Taranto 2026, Iaia: “Il Governo investe, M5S diffonde negatività”
Taranto, spaccio in centro: arrestato 70enne, denunciato complice
Battista (Lega): “Taranto si doti di mezzi propri per rifare le strade”