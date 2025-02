Taranto: in attesa del verdetto della Covisoc, tuona Zerbo

Si infittiscono le incertezze sulle posizioni di Taranto e Turris in vista della scadenza del 17 febbraio. Entrambi i club avrebbero cercato di sanare le pendenze relative alla scadenza dello scorso 16 dicembre, un passaggio fondamentale per evitare l’esclusione dal campionato. Tuttavia, secondo indiscrezioni provenienti dalle due città, sarebbero emerse criticità nella documentazione presentata.

Per il Taranto, i dubbi si concentrano in particolare sui crediti d’imposta utilizzati per coprire la parte previdenziale. Il presidente dimissionario Massimo Giove e il presidente in pectore Rinaldo Zerbo si sono detti tranquilli sull’operazione che ha portato alla cessione di tali crediti alla società rossoblù. Ora si attende il responso della Covisoc, che ha dieci giorni di tempo per completare le verifiche.

Nel frattempo, lo stesso Rinaldo Zerbo è intervenuto nel programma Il Salotto del Calcio, in onda su Antenna Sud, per contestare le voci che vorrebbero il Taranto fuori dal campionato. “La notizia è falsa, non vi è alcun riscontro da parte dell’ente preposto. Nelle prossime ore procederò con una querela per danno d’immagine. È la seconda volta che vengono diffuse informazioni false sul mio conto e su quello del Taranto Calcio”, ha dichiarato Zerbo.

La situazione resta tesa, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono con apprensione il verdetto della Covisoc.

