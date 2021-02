Taranto | Impatto violento sulla San Giorgio-Monteparano

Incidente stradale questa sera, sulla strada che collega San Giorgio Jonico e Monteparano, in prossimità della intersezione tra Carosino e Roccaforzata, la stessa più volte scenario di simili incidenti. Una Opel Meriva proveniente da Carosino e diretta a Monteparano, sarebbe stata tamponata con forza da un’altra vettura. L’Opel si è girata su se stessa. Si presume che la scarsa visibilità sia alla base del forte impatto: nessuno dei passeggeri sarebbe ferito, alcuni avrebbero riportato contusioni. Tra loro vi erano anche 2 bambini: tutti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in parte all’ospedale SS Annunziata ed in parte presso l’ospedale di Martina Franca. Si tratta di una strada per la quale si è chiesto più volte di intervenire per renderla più sicura: si è rivelata ancora una volta luogo di pericolo e paura.