Taranto, Imoh: “Bella prova davanti ai nostri tifosi”

Prime due reti per Jeffery Imoh con la maglia del Taranto. L’attaccante, infatti, ha contribuito con una doppietta al successo dei rossoblu contro la Polimnia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Antenna Sud: “Devo fare i complimenti alla squadra, non è stata una gara facile perché abbiamo avuto poco tempo. Ciò che facciamo in partita è frutto dell’allenamento. Conosco i miei compagni, sapevo che mi avrebbero servito in quelle zone. Davanti ai nostri tifosi non dobbiamo sbagliare, è stata una bella prova. Sono molto contento. Tutti sanno che siamo partiti tardi, abbiamo bisogno di tempo ma la qualità c’è”.
