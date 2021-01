Taranto | Immortalati mentre trasportano un segnale stradale, denunciati due giovani

La Squadra Volante della Questura ha identificato e denunciato i due giovani immortalati in una foto diffusa sui social mentre erano intenti a trasportare un palo della segnaletica stradale.

L’equipaggio impegnato nei servizi di controllo del territorio ha notato in via Salvemini due ragazzini che trasportavano un segnale stradale.

Alla richiesta di giustificazioni, i due minori, entrambi tarantini, rispettivamente di 15 e 13 anni, hanno risposto di aver rinvenuto il segnale nelle campagne limitrofe.

Rimosso il segnale stradale ad opera della Polizia Locale di Taranto, i due sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti-Covid ed affidati ai rispettivi genitori esercenti la patria potestà.

Quando poi è stata diffusa l’immagine sui social, che denunciava il furto della segnaletica, i poliziotti hanno maturato la convinzione che si trattasse degli stessi ragazzini fermati in precedenza.

Il successivo rinvenimento a casa dei minori degli stessi abiti indossati dai ragazzini immortalati nella foto non ha lasciato margini di dubbio.

I due sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Taranto per tentato furto

