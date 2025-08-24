Taranto, il ponte perde pezzi: brutto biglietto da visita per i turisti

TARANTO – Il ponte della ferrovia a due passi dal varco del porto all’ingresso della città di Taranto in zona Porta Napoli perde ancora pezzi. In mattinata è stata segnalato un nuovo distacco di calcinacci, la struttura ormai datata meriterebbe un intervento importante di manutenzione. Al momento rappresenta un brutto biglietto da visita per i croceristi e i turisti in transito da Taranto.
