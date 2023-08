Taranto: Il poker al Foligno chiude il ritiro di Cascia

Il Taranto ha superato agevolmente il Foligno 1928 (Promozione umbra) nell’ultimo allenamento congiunto nel ritiro di Cascia. Finisce 4-0 per gli uomini di Capuano, trascinati da Alfredo Bifulco, autore di una tripletta, e Samele. I rossoblù si alleneranno in Umbria fino a domenica per poi godere di due giorni di riposo e ritrovarsi a Taranto il 16 agosto.

FORMAZIONE INIZIALE – Il Taranto è sceso in campo con il 3-5-2: Vannucchi tra i pali, in difesa, da destra verso sinistra, Heinz, Riggio e De Santis. A centrocampo, sulle fasce Mastromonaco a destra e Ferrara a sinistra, in mediana Papaserio, Bonetti e Zonta, in avanti Bifulco e Samele.

PRIMO TEMPO – Tutto molto agevole per il Taranto che ha chiuso la prima fazione di gioco sul risultato di 4-0. Vannucchi è stato inoperoso, mentre in grande spolvero è risultato Bifulco autore di una tripletta. Altro gol segnato di testa da Samele, complice però, un grave errore del portiere umbro.

SECONDO TEMPO – Girandola di sostituzioni nel secondo tempo: spazio a Loliva, D’Alessio, Borgia, Finocchi, Capone e La Monica per Vannucchi, De Santis, Papaserio, Mastromonaco, Bifulco e Samele. Nella ripresa il ritmo è calato vertiginosamente. Da segnalare, oltre alla traversa colpita da Capone sul finire della gara, anche la buona prestazione del giovane D’Alessio, parso sin da subito in grado di saltare l’uomo sulla corsia mancina con una certa facilità.

ANALISI DELLA GARA – Il Taranto non ha avuto alcun problema a imporsi su un Foligno nettamente inferiore. Oltre alle tre reti segnate, Bifulco ha mostrato una buona tenuta atletica. Esame superato anche per Bonetti, che pare sempre più padrone del centrocampo. Prova diligente per tutta la difesa, in particolare per Heinz, attento e sicuro. Interessante la riproposizione come braccetto di sinistra nel secondo tempo di Ferrara, peculiarità che potrebbe rappresentare una buona soluzione per il futuro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp