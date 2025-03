Taranto, il PD ionico sceglie Mattia Giorno per la corsa a sindaco

Dopo un confronto interno, il Partito Democratico ionico ha individuato in Mattia Giorno il nome da proporre al tavolo della coalizione di centrosinistra come candidato sindaco per Taranto.

Tre nomi in lizza, la sintesi su Giorno

La scelta è arrivata al termine di un processo di consultazione che aveva visto emergere tre figure di spicco del partito: Di Gregorio, Giorno e Viggiano. Tutti nomi di comprovata esperienza e militanza politica, ma la sintesi ha portato all’indicazione di Giorno.

Pronti alla campagna elettorale

Il PD ionico si prepara ora ad affrontare la campagna elettorale sostenendo il candidato che sarà scelto dalla coalizione di centrosinistra, con l’obiettivo di dare a Taranto una guida seria, affidabile e capace.

