I morti per Covid all’Ospedale Moscati e, più, in generale in provincia di Taranto sono più bassi rispetto alla media regionale (2,5% sul totale dei positivi) e nazionale (2,4%).

Nella provincia jonica il dato è del 2,2%, in totale 714 decessi dall’inizio della pandemia come rimarcano i dirigenti medici dell’ospedale Moscati, che respingono le accuse piovute da più parti di alta mortalità.