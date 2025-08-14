Taranto, il mercato non si ferma a Ferragosto: idee e nomi

Lavori in corso anche a Ferragosto in casa Taranto per allestire una rosa competitiva in vista del campionato di Eccellenza. Con il tempo che stringe, la dirigenza rossoblu guarda al mercato degli svincolati per cogliere occasioni utili a rinforzare la squadra.

Tra le ipotesi per l’attacco spicca il nome di Diego Albadoro (1989), ex Scafatese con un passato importante soprattutto in Serie C. Un profilo di esperienza, che potrebbe prendere in considerazione la proposta ionica in caso di offerta significativa. Sul taccuino anche Stephane Zobo (2000), centravanti camerunense reduce da campionati dilettantistici francesi.

Per il reparto arretrato e le corsie esterne, il diesse Riccardo Di Bari starebbe valutando profili di spessore come Liberato Russo (1993), l’argentino Franco Gorzelewski (1996), l’ivoriano Dramane Konatè (1994), Enrico Pezzi (1989) e l’esterno sinistro Gennaro Armeno (1994), oltre al portiere Flavio Lonoce (2000).

Non mancano i possibili “cavalli di ritorno”: il portiere Andrea Loliva (2000), il difensore Stefano Riccio (1989) e l’attaccante Giuseppe Giovinco (1990), tutti già protagonisti in passato con la maglia rossoblu.

Spazio anche ai giovani: attenzione rivolta all’attaccante Cristian D’Urso (2007) e agli esterni Luca Canale (2004) e Domenico Valentino (2004).

Il lavoro proseguirà senza sosta nei prossimi giorni per dare al tecnico una rosa pronta a partire al meglio nella nuova avventura in Eccellenza.

