TARANTO – Ad annunciarlo è il Sen Mario Turco (M5S): «Domenica il museo sarà aperto. Le nostre sollecitazioni hanno avuto effetto»

Dopo una vera e propria levata di scudi, da parte delle istituzioni locali e non solo, l’obiettivo di scongiurare la chiara domenicale del Museo Archeologico “MarTa” di Taranto è stato raggiunto.

Lo stesso Senatore Turco, solo ieri aveva sollecitato, attraverso un’interrogazione parlamentare urgente, il Ministero della Cultura a risolvere temporaneamente la questione della chiusura al pubblico del Museo di Taranto nei giorni festivi a partire da domenica prossima a causa della grave carenza di organico.

Ebbene gli effetti di questa sollecitazione si sono palesati. “Il MArTA domenica prossima sarà regolarmente aperto al pubblico e potrà permettere ai tanti visitatori e turisti di poter godere delle bellezze in esso custoditi. A maggior ragione in un week-end in cui Taranto sarà protagonista del campionato italiano di Acquathlon che vedrà giungere visitatori e turisti da ogni parte d’Italia”, lo dichiara in una nota il Senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II».