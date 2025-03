Taranto, il M5S dice no a Bitetti candidato sindaco

TARANTO – Il Movimento Cinque Stelle pronuncia un totale no alla candidatura di Piero Bitetti a sindaco di Taranto. E questo il clamoroso esito dell’assemblea dei militanti, aperta al pubblico. che si è svolta questa sera in un albergo del centro cittadino. Due le ipotesi messe al voto al termine del dibattito, a cui hanno partecipato il senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale, la senatrice Patti L’Abbate, il sindaco di Crispiano Luca Lopomo e Annagrazia Angolano del coordinamento cittadino: l’accettazione della candidatura a sindaco di Bitetti, scelta da Partito Democratico e movimento Con oppure la presentazione di un candidato cinque stelle proveniente dalla società civile.

Il voto finale per alzata di mano non ha lasciato dubbi: no unanime alla candidatura di Bitetti. L’assemblea ha così dato mandato al senatore Turco di presentarsi al tavolo unitario del centro sinistra nella giornata di lunedì avanzando una candidatura a sindaco del Movimento Cinque Stelle. L’obiettivo è quello di una marcia indietro della coalizione in nome di una candidatura condivisa: ma Turco precisa, “in ogni caso non andremo alle elezioni da soli”.

