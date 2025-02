Taranto, il genio della matematica Quarteroni a colloquio con gli studenti del Battaglini

TARANTO – Alfio Quarteroni è stato ospite del liceo Battaglini di Taranto. N el Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto , in via Anfiteatro , il professore del Politecnico di Milano, riconosciuto a livello nazionale e mondiale come uno dei più eminenti scienziati nel campo della matematica, si è soffermato sulle opportunità dell’Intelligenza Artificiale e sulle sfide dinanzi alle quali essa ci pone, sfatando e confermando alcuni dei miti che già aleggiano attorno a questo recentissimo complesso di tecnologie che consentono ai computer di eseguire molteplici funzioni avanzate, tra cui la capacità di vedere, comprendere e tradurre il linguaggio parlato e scritto, analizzare i dati, fornire i suggerimenti e tanto altro ancora.

Tema dell’incontro, appunto: “Intelligenza artificiale, Miti, Sfide e Opportunità”.

“Si tratta di un argomento di grandissima attualità oltre che di elevato interesse generale – spiega Patrizia Arzeni, dirigente scolastica del liceo scientifico Battaglini, che ha promosso l’incontro – ragion per cui abbiamo pensato di organizzare la conferenza, che rientra nell’ordinario ciclo di incontri che la nostra scuola promuove per la formazione costante e continua dei suoi alunni e dei suoi docenti, in un luogo che appartenesse al territorio, quale appunto il Palazzo del Governo, punto di riferimento per tutta la comunità ionica in generale. Ci è sembrato doveroso, nell’ottica di una collaborazione sempre più fattiva con la città e la sua provincia, estendere l’invito a tutti indipendentemente dall’indirizzo di studio, nel caso delle scolaresche, e del campo professionale, nel caso della popolazione adulta”.

Di seguito le nostre video interviste alla preside Arzeni e al prof. Quarteroni.

