Taranto, il futuro si decide a luglio: tutti i prossimi scenari

Il Taranto è alla ricerca di una nuova identità calcistica, capace di far ripartire la città dei due mari dopo le imbarazzanti disfatte della scorsa stagione, culminate con l’esclusione dal campionato di Serie C. Il mese di luglio si preannuncia molto caldo, e non solo dal punto di vista meteorologico.

L’8 luglio potrebbe rappresentare una data spartiacque per l’FC Taranto 1927: il Tribunale è infatti chiamato a pronunciarsi in via definitiva sul fallimento della società, un esito che, salvo clamorose sorprese, appare ormai scontato. A quel punto la palla passerà al neo sindaco di Taranto, Piero Bitetti, chiamato a indire con la massima celerità un bando pubblico. Il bando avrà una durata limitata – circa dieci giorni – entro i quali gli imprenditori interessati potranno presentare a Palazzo di Città i propri progetti per la costituzione di una nuova società, dotata di una matricola sportiva priva di debiti, pronta a ripartire dal campionato di Eccellenza.

Una volta superato l’iter burocratico e costituita ufficialmente la nuova società, il Taranto – che nel frattempo potrebbe non riuscire a perfezionare l’iscrizione nei termini previsti – beneficerà di una deroga per partecipare comunque al prossimo campionato di Eccellenza. Il torneo manterrà così un format a 20 squadre, ricorrendo ai ripescaggi di Brilla Campi e Mola di Bari.

Da lì in poi, il percorso sarà tutto in discesa: si procederà alla definizione dell’assetto societario e alla costruzione della squadra, che prenderà forma presumibilmente nella prima metà di agosto per poi partire in ritiro e prepararsi all’ennesima risalita verso una dignità calcistica più consona al blasone del Taranto. Il nuovo corso del calcio tarantino potrebbe prendere ufficialmente il via il 7 settembre 2025, con la prima storica partita dei rossoblù in un campionato di Eccellenza.

