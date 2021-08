Taranto | Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato oggi importanti provvedimenti.

In apertura, il Presidente Lucio Lonoce ha ringraziato il Collegio dei Revisori per il lavoro svolto.

Il primo punto discusso e approvato durante la massima assise cittadina è stato quello relativo al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 con l’Assestamento Generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Prima della votazione finale, è stata affrontata la parte emendativa.

L’Assestamento consiste in una variazione al bilancio sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell’esercizio 2020.

Il secondo provvedimento approvato è stato quello relativo al DUP e cioè il Documento Unico di Programmazione, che la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio. Si tratta del principale strumento per la guida strategica ed operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. In sostanza, questo strumento programmatico risulta fondamentale per concretizzare i numerosi obiettivi prefissati per la crescita economica e sociale della comunità ionica.

Al termine della discussione ed approvazione di questi importanti provvedimenti, sono state discusse ed approvate altre proposte di delibere relative a riconoscimenti di debiti fuori bilancio, al fine di mantenere gli equilibri finanziari dell’Ente per poter portare avanti quei progetti ritenuti essenziali ed utili alla collettività. Atti dovuti per ottemperare ai principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Apportate infine le ultime modifiche al Regolamento del Corpo di Polizia Locale.