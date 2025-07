Taranto, il concorso per 38 autisti del 118 sotto osservazione

Renato Perrini: “Sanitaservice chiarisca le criticità emerse”

Il concorso pubblico per 38 autisti-soccorritori del servizio 118 di Taranto, bandito a seguito dell’internalizzazione del servizio avvenuta a maggio 2023, presenta criticità che hanno spinto il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, a richiedere una audizione urgente in Commissione Sanità.

“Nonostante l’organico fosse già insufficiente al momento del passaggio a gestione pubblica, a oggi emergono nuove segnalazioni che mettono in discussione la regolarità della procedura concorsuale”, ha dichiarato Perrini, sottolineando che nell’estate dello scorso anno il servizio sarebbe arrivato “al limite del collasso” per via delle difficoltà nella copertura dei turni.

Nelle ultime ore, il consigliere ha ricevuto “numerose segnalazioni su presunte irregolarità nella gestione del concorso”, motivo per cui ha chiesto che vengano convocati in audizione l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, il capo Dipartimento Salute Vito Montanaro, l’amministratore unico di Sanitaservice Taranto Giuseppe Pulito, il direttore della Centrale Operativa 118 Mario Balzanelli e il direttore generale della ASL di Taranto Vito Gregorio Colacicco.

L’obiettivo è verificare il rispetto dei requisiti di accesso previsti dal bando, la documentazione relativa ai turni svolti dai candidati e la presenza di certificazioni rilasciate dalla Centrale Operativa, ritenute essenziali per l’idoneità al ruolo.

“Verificherò personalmente che venga tutelato il servizio pubblico del 118”, ha aggiunto Perrini, specificando che “non devono aprirsi spiragli per un ritorno alla gestione tramite associazioni”. Il consigliere ha ribadito il proprio impegno per una sanità pubblica fondata su trasparenza e competenza, a garanzia dei cittadini.

