Taranto, il Commissario Straordinario Ferrarese nomina i nuovi RUP per tre opere

Il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ha firmato nuove ordinanze con cui ha nominato i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per tre importanti opere pubbliche a Taranto.

Per il Centro Polivalente Amatori Ricciardi è stata designata l’ingegnera Alessandra Presicci. La gestione del progetto per lo Stadio Erasmo Iacovone è stata affidata all’ingegner Giuseppe Olivieri, mentre per l’impianto natatorio di Torre d’Ayala il ruolo di RUP è stato assegnato al dottor Walter Caprino.

Le nomine sostituiscono i precedenti tecnici di provenienza Comune di Taranto, con l’obiettivo di accelerare e coordinare in modo più efficace la realizzazione delle opere.

