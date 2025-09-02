Taranto, il cantiere dello stadio Erasmo Iacovone entra nel vivo

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione dello Stadio Erasmo Iacovone di Taranto, infrastruttura centrale per i Giochi del Mediterraneo del 2026. A fare il punto sono il geometra Francesco Bitetti e il capo cantiere Renato Gatta della ditta Fairplast.
