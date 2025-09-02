2 Settembre 2025

Stadio Erasmo Iacovone (foto Todaro/AntennaSud)

Taranto, il cantiere dello stadio Erasmo Iacovone entra nel vivo

Massimo Todaro 2 Settembre 2025
Proseguono a Taranto i lavori allo Stadio Iacovone: completati scavi e getti, avanti con fondazioni e gradinate.

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione dello Stadio Erasmo Iacovone di Taranto, infrastruttura centrale per i Giochi del Mediterraneo del 2026. A fare il punto sono il geometra Francesco Bitetti e il capo cantiere Renato Gatta della ditta Fairplast.

Massimo Todaro

