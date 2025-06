Taranto, il calcio veicolo dí aggregazione al quartiere Paolo VI

TARANTO – Grande partecipazione per la finale della seconda edizione del Trofeo Case Bianche, che si è svolta presso il centro sportivo della parrocchia “Corpus Domini”. Otto squadre, in rappresentanza dei rioni della città vecchia e della Salinella, si sono sfidate in un torneo che ha saputo accendere l’entusiasmo dell’intero quartiere Paolo VI.

A contendersi il trofeo sono state la squadra delle Case Bianche e la formazione della Japan, protagoniste di una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. L’evento, iniziato lo scorso 3 giugno, ha coinvolto non solo i giocatori in campo, ma anche tantissimi residenti che hanno seguito con passione ogni fase del torneo.

Dietro l’organizzazione di questa manifestazione sportiva c’è l’impegno di Cosimo Orlando, Maicol Cesario e Francesco Palumbo, che hanno voluto offrire al quartiere un momento di aggregazione, sport e condivisione.

Un successo che promette di crescere ancora nelle prossime edizioni.

