Taranto, il 21 agosto presentazione del Countdown ai Giochi del Mediterraneo

Giovedì 21 agosto, alle 19:30 in Piazza Municipio a Taranto, si terrà una breve cerimonia dedicata alla presentazione del Countdown che accompagnerà la città fino all’apertura dei Giochi del Mediterraneo.

All’iniziativa interverranno Piero Bitetti, sindaco di Taranto, Davide Tizzano, presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, commissario straordinario del Governo per i Giochi, e alcuni atleti del territorio. Sarà svelato l’orologio simbolico realizzato per l’occasione, che scandirà i 365 giorni che separano dalla manifestazione e che resterà collocato in Piazza Municipio. La serata sarà accompagnata da tre brani musicali eseguiti dall’Orchestra della Magna Grecia.

Gli organizzatori hanno chiarito che l’appuntamento non avrà i caratteri del grande evento o dello spettacolo, ma sarà volutamente sobrio. L’obiettivo è sottolineare l’avvio ufficiale del conto alla rovescia, che segnerà un anno di lavori e preparativi condivisi tra istituzioni, città e territorio. Eventi più strutturati e momenti di spettacolo sono già in programma per la fine di settembre, quando verranno organizzate iniziative con una maggiore presenza istituzionale.

