17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, il 21 agosto presentazione del Countdown ai Giochi del Mediterraneo

Giovanni Sebastio 17 Agosto 2025
centered image

Giovedì 21 agosto, alle 19:30 in Piazza Municipio a Taranto, si terrà una breve cerimonia dedicata alla presentazione del Countdown che accompagnerà la città fino all’apertura dei Giochi del Mediterraneo.

All’iniziativa interverranno Piero Bitetti, sindaco di Taranto, Davide Tizzano, presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, commissario straordinario del Governo per i Giochi, e alcuni atleti del territorio. Sarà svelato l’orologio simbolico realizzato per l’occasione, che scandirà i 365 giorni che separano dalla manifestazione e che resterà collocato in Piazza Municipio. La serata sarà accompagnata da tre brani musicali eseguiti dall’Orchestra della Magna Grecia.

Gli organizzatori hanno chiarito che l’appuntamento non avrà i caratteri del grande evento o dello spettacolo, ma sarà volutamente sobrio. L’obiettivo è sottolineare l’avvio ufficiale del conto alla rovescia, che segnerà un anno di lavori e preparativi condivisi tra istituzioni, città e territorio. Eventi più strutturati e momenti di spettacolo sono già in programma per la fine di settembre, quando verranno organizzate iniziative con una maggiore presenza istituzionale.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Crispiano, auto si ribalta in strada: soccorso e trasportato in ospedale

17 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva, M5S Taranto a Bitetti: “Difenda la città, non attacchi chi chiede coerenza”

17 Agosto 2025 Redazione

Manduria, il ricordo di chi ha conosciuto Pasquale Dinoi

17 Agosto 2025 Marzia Baldari

Siena, tarantina di 25 anni indagata per l’omicidio di una 85enne

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Maltempo nel Tarantino, Coldiretti: “Danni enormi a vigneti e oliveti”

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Manduria, lutto cittadino ed eventi annullati

16 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Crispiano, auto si ribalta in strada: soccorso e trasportato in ospedale

17 Agosto 2025 Marzia Baldari

Locorotondo, oltre cinquantamila spettatori per i fuochi di San Rocco

17 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Ex Ilva, M5S Taranto a Bitetti: “Difenda la città, non attacchi chi chiede coerenza”

17 Agosto 2025 Redazione

Volley, l’Italia U21 femminile del barese Nino Gagliardi è oro mondiale

17 Agosto 2025 Flavio Insalata