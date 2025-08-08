8 Agosto 2025

Taranto, igiene urbana: potenziati i controlli della Polizia Locale

Redazione 8 Agosto 2025
La Polizia Locale di Taranto ha intensificato la propria azione sul territorio durante il mese di luglio, con interventi mirati in ambito ambientale e commerciale. L’iniziativa, sollecitata dal sindaco Piero Bitetti, è stata condotta attraverso un coordinamento tra reparti per garantire decoro urbano, igiene pubblica e sicurezza collettiva, in risposta alle criticità tipiche del periodo estivo.

La Squadra Ambientale ha affiancato le operazioni di igiene urbana notturna svolte in collaborazione con Kyma Ambiente, elevando 438 verbali e rimuovendo 105 veicoli in sosta irregolare che impedivano il passaggio dei mezzi di pulizia.

Sul fronte del contrasto all’abbandono dei rifiuti, sono state comminate 151 sanzioni, con particolare attenzione al quartiere Salinella. Gli agenti hanno inoltre redatto 36 verbali per mancata raccolta di deiezioni canine, una delle problematiche più segnalate dai cittadini.

Nel complesso, la Polizia Locale ha effettuato 75 sopralluoghi in aree segnalate per degrado o sospetti maltrattamenti di animali, ricevendo 85 segnalazioni da cittadini ed enti. Sono stati recuperati 52 animali, successivamente affidati al Centro di Recupero di Manduria.

