Taranto: Igiene urbana, FdI chiede interventi straordinari

“Disinfestazione di tutte le aree in cui sono posizionati i cassonetti dei rifiuti, pulizia straordinaria dei marciapiedi della città, ripristino della pulizia notturna e sostituzione di tutti i cassonetti con coperchi rotti o non funzionanti, implementazione delle stazioni di conferimento al borgo”. Queste le richieste urgenti che Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del Gruppo Fratelli d’Italia hanno rivolto, attraverso un’istanza, a sindaco, assessore all’ambiente e presidente di Kyma Ambiente nell’attesa della totale rivisitazione del servizio di raccolta.

“Dopo il nostro appello rivolto, già nel mese di giugno, al Prefetto e alla Asl di Taranto affinché venisse monitorata la situazione igienico sanitaria in città, abbiamo intrapreso questa ulteriore iniziativa in quanto con il servizio rifiuti che va a rilento non è assolutamente sufficiente, per ripristinare il giusto decoro e igiene in città, recuperare i passaggi di raccolta saltati, svuotando semplicemente i cassonetti stracolmi e rimuovendo i cumuli di spazzatura lasciati per terra – aggiungono Vietri è Toscano -. Molti cittadini sono esasperati dagli odori nauseabondi che provengono dalle postazioni dei cassonetti che, oltre a rendere irrespirabile l’aria per quanti si trovano a passare nei pressi, emanano cattivi odori che si diffondono raggiungendo i primi piani delle abitazioni sotto le quali sono posizionati. Alcuni di questi cittadini sono addirittura costretti a tenere le persiane chiuse per evitare di respirare lo sgradevole olezzo dei rifiuti dentro le proprie case“.

”Per questo, oltre a chiedere l’aumento dei cassonetti presenti, chiediamo l’immediata e periodica pulizia e disinfezione delle aree dove sono posti i cassonetti per abbattere i cattivi odori persistenti e rimuovere il percolato organico nocivo che rimane sulla sede stradale, che deve essere igienizzata a dovere – sottolineano Toscano e Vietri -. E’ indispensabile, inoltre, una radicale pulizia straordinaria di tutti i marciapiedi della città con idropulitrici e prodotti disinfettanti. Diversi commercianti ci lamentano di essere persino costretti a dover lavare da sé i marciapiedi prospicenti le proprie attivitàl,Contemporaneamente, è anche necessario il ripristino immediato della pulizia mensile notturna con spazzamento e lavaggio delle strade“.

”Infine, abbiamo sollecitato la sostituzione dei cassonetti rotti e di quelli con i coperchi non funzionanti in quanto in tali condizioni si contravviene alle prescrizioni della Asl che impongono la chiusura dei cassonetti per evidenti ragioni di tutela dell’igiene pubblica. Attendiamo ora che l’amministrazione si adoperi immediatamente con i fatti attuando le nostre proposte poiché la situazione in città e nelle periferie è ormai critica, indecorosa e insostenibile per i tarantini“, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto

