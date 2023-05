Taranto, idoppio tentativo di furto ai palazzi della cultura

TARANTO – Un duplice tentativo di furto ha interessato Nella notte tra lunedì e martedì due palazzi della cultura della città di Taranto. Intorno all’una e trenta è scattato il primo allarme al museo degli illustri Tarantini mudit di via plateja: un uomo sarebbe riuscito ad introdursi e ha rubato un tablet. In seguito la stessa persona avrebbe danneggiato le macchinette per bibite e alimentari della biblioteca comunale acclavio serendosi con i vetri dell’apparecchio. L’uomo ferito è rintracciato dalle forze di polizia sarebbe poi stato ricoverato in ospedale.

+++ IN AGGIORNAMENTO

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp