Taranto, idonei concorso Polizia Locale chiedono incontro al sindaco

La città è a corto di agenti: “Usate la graduatoria ancora valida, siamo pronti a servire la città”

A due anni dall’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per 60 posti da agente di Polizia Locale (categoria C1), gli idonei ancora in attesa di assunzione chiedono un incontro ufficiale con Piero Bitetti, sindaco di Taranto. L’obiettivo è discutere le possibilità di utilizzo della graduatoria, valida fino al 26 giugno 2026, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (D.L. 25/2025, convertito in Legge 69/2025).

I candidati, già selezionati con procedura concorsuale, hanno ribadito il proprio interesse a essere presi in considerazione anche da altri enti pubblici attraverso appositi accordi inter-istituzionali. Ma resta forte la speranza che sia lo stesso Comune di Taranto, ente banditore, a valorizzare questa risorsa umana e professionale, specialmente in un contesto in cui il corpo di Polizia Locale appare in grave sofferenza per la carenza di organico.

Le recenti emergenze di sicurezza urbana, unite a criticità quotidiane in materia di viabilità e controllo del territorio, rendono ancora più urgente un intervento politico e amministrativo che riconosca nella graduatoria esistente una soluzione immediata ed economicamente sostenibile.

A rafforzare la posizione degli idonei c’è anche il provvedimento governativo recentemente convertito in legge, che introduce misure straordinarie a favore della sicurezza pubblica, prevedendo strumenti per il potenziamento degli organici e il sostegno operativo agli enti locali.

Gli idonei, fiduciosi in una risposta positiva, sottolineano che la loro eventuale assunzione rappresenterebbe una scelta efficiente, tempestiva e coerente con le esigenze di una città che reclama maggiore sicurezza e presidio del territorio.

Una scelta che, come affermano, “andrebbe nella direzione di un’amministrazione moderna, responsabile e attenta ai bisogni reali dei cittadini”.

