Taranto, idee anti-crisi e progetti per la crescita economica

TARANTO -Esplorare come l’intelligenza artificiale crea connessioni concrete tra settori diversi, generando valore, efficienza e nuove opportunità per imprese e persone è stato l’argomento principale trattato durante il convegno che si è tenuto giovedì 26 giugno a Taranto dal titolo “L’AI che unisce: sinergie per un mercato più efficiente”.

L’esperienza quotidiana ci insegna che, quando si mettono in relazione dati, bisogni reali e tecnologie evolute, i risultati possono essere davvero trasformativi. Tutto è nato durante il periodo del Covid, in un momento in cui i clienti non potevano più raggiungere fisicamente i luoghi per stampa, spedizione, autonoleggio. Da lì è nata l’idea di portare questi servizi Onli­ne, digitalizzando ciò che prima avveniva solo al front-office.

“L’arrivo dell’intelligenza artificiale – ha spiegato l’organizzatrice Loredana Castellano – ci ha dato la possibilità di migliorare ancora: oggi analizziamo i dati in modo più preciso, anticipiamo i bisogni, ottimizziamo tempi e risorse. L’introduzione dell’avatar, rappresenta la naturale evoluzione di questo percorso. Un’interfaccia amiche­vole e sempre disponibile, pensata per accompagnare gli utenti nei servizi più richiesti, con semplicità e immediatezza”.

Focus di oggi su retail e turismo, per­ ché dall’incrocio dei dati tra spedizioni e autonoleggio, è emersa una forte richie­ sta dal mondo del turismo: la necessità di spedire bagagli e gadget in modo comodo e conveniente. È da li che è nato il progetto “Viaggia Leggero”, che mira a rendere i viaggi più leggeri.

L’iniziativa, organizzata da SpedirExpress, in collaborazione con Confimprese, la Camera di Commercio Brindisi-Taranto e Luxia, AI partner, e moderata dal giornalista Michele Mascellar0 ha visto la partecipazione, tra gli altri di Francesco Caizzi, vice presidente nazio­nale e presidente Federalberghi Puglia, Francesca Intermite, presidente Confesercenti Taranto, Marcello De Paola, pre­sidente Federalberghi Taranto, Gianna Elisa Berlingerio, direttora Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia, Armando Borsetti, consigliere Confimprese delegato per il Franchising, Erik Pettinicchi, membro di giunta nazionale Federmanager, Massimiliano Bonalli, LU­XIA e le piattaforme digitali: applicazione su spedirexpress.com . Paolo Montingelli, Responsabile progetti strategici Kl Point Spa.

