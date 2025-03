Taranto, idea polisportiva: il 24 marzo il primo passo, informato anche Gravina

Prende forma l’idea di una polisportiva per Taranto prospettata dal Commissario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. Un’occasione per rilanciare lo sport tarantino dopo l’annus horribilis vissuto da diverse compagini ioniche.

Il prossimo 24 marzo, infatti, Ferrarese e il presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi Vincenzo Cesareo incontreranno i consiglieri regionali e i politici tarantini, ai quali verrà illustrato il progetto. Un progetto che passa anche dalla classe imprenditoriale: già sette imprenditori, infatti, avrebbero manifestato il proprio interesse. Già nella giornata di oggi sarebbe stato raccolto il consenso di tre impresari. Ferrarese dovrebbe incontrare gli imprenditori una settimana dopo il meeting con i politici.

L’idea di una polisportiva sarebbe stata prospettata anche al presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina. Il vertice del calcio italiano sarebbe stato informato formalmente del piano di rilancio dello sport tarantino.

