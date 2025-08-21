Taranto, idea Di Modugno per la fascia

Nuovo sondaggio in casa Taranto. Il club rossoblù potrebbe soffiare Luca Di Modugno all’Enna, club col quale il calciatore aveva raggiunto un accordo poche ore fa. L’esterno ex Brindisi, Akragas e Molfetta avrebbe già accettato la proposta del direttore sportivo Riccardo Di Bari, col quale potrebbe esserci un incontro nelle prossime ore. Di Modugno, classe 2001, è un esterno che può ricoprire diversi ruoli sulla fascia.

