Taranto, Iaia: “PD in stato confusionale, ora tocca a noi”

Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico tarantino. Il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di FdI, replica duramente alle accuse dei Dem, secondo cui l’opposizione della destra all’amministrazione Melucci sarebbe stata solo di facciata.

“Leggo che il PD ci attacca sostenendo che la nostra opposizione a Melucci sarebbe stata finta – afferma Iaia – ma ricordo che per ben due volte i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e del centrodestra si sono dimessi per far cadere la sua amministrazione. L’ultima volta è accaduto il 21 febbraio scorso, portando così allo scioglimento del Consiglio comunale. Accusarci di aver fatto opposizione solo a parole, quando abbiamo determinato la fine di quell’amministrazione, è semplicemente ridicolo”.

Secondo l’esponente di FdI, il Partito Democratico sarebbe in piena crisi interna, con “lotte intestine” e un “totale fallimento” della sua gestione amministrativa. “I cittadini di Taranto vedono con i propri occhi i danni causati da anni di governo di centrosinistra – prosegue Iaia – Ora è arrivato il momento che la città sia guidata da Fratelli d’Italia e da una coalizione di centrodestra allargata ai civici che ne condividano ideali e programmi. Noi ci siamo”.

Le dichiarazioni del deputato di FdI segnano l’inizio di una campagna elettorale che si preannuncia infuocata, con il centrodestra pronto a lanciare la sua sfida per conquistare la guida della città.

