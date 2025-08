Taranto, Iaia (FdI): “Giochi del Mediterraneo salvati dal governo Meloni”

Il 21 agosto parte il conto alla rovescia: sarà inaugurato l’orologio del countdown in piazza Castello

Manca esattamente un anno ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Per celebrare la ricorrenza, il 21 agosto sarà inaugurato l’orologio del countdown in piazza Castello, simbolo dell’avvicinamento all’evento internazionale che porterà in città circa 4.500 atleti provenienti da 26 Paesi.

L’organizzazione della manifestazione era stata commissariata dal Governo in seguito a criticità operative del precedente comitato organizzatore. A guidare il nuovo corso è stato nominato il commissario Massimo Ferrarese, con un intervento sostenuto dal Governo Meloni, e in particolare dai ministri Raffaele Fitto e Andrea Abodi.

“Quando fu deciso il commissariamento, la situazione era critica. Oggi possiamo affermare che quell’intervento è stato decisivo – ha dichiarato l’onorevole Dario Iaia, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia a Taranto -. Negli ultimi mesi è stato svolto un lavoro intenso: i cantieri sono aperti in tutta la città, come dimostrano quelli dello Stadio Iacovone e delle nuove piscine olimpiche. Si sta lavorando con ritmo serrato”, ha aggiunto.

Sul fronte economico, ai finanziamenti stanziati nel 2022 e in quelli previsti per il 2024, si sono aggiunte recentemente nuove risorse, portando l’investimento complessivo per i Giochi del Mediterraneo oltre quota 300 milioni di euro. “Il Governo dimostra di credere in questo territorio e nelle sue potenzialità. Continueremo a lavorare per valorizzarle” ha concluso Iaia.

