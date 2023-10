Taranto: Iacovone, ecco quando si riunisce la commissione

La commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli si riunirà nella mattinata di lunedì 23 ottobre allo stadio Iacovone per verificare la messa in sicurezza della Curva Sud. I lavori di “ingabbiamento” procedono spediti e potrebbero essere ultimati già nella giornata di sabato 21 ottobre. Il parere della commissione sarà fondamentale per riaprire lo Iacovone al pubblico in vista della sfida infrasettimanale con la Turris, in programma alle 20.45 di mercoledì 25 ottobre. Essendo in notturna, in questi giorni sono state provate anche le torri faro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp