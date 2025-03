Taranto, IA: Its Academy Mobilità e Confindustria unite nella formazione

Comprendere il valore e le modalità di utilizzo dell’intelligenza artificiale è la chiave di accesso al futuro. Per questo ITS Academy Mobilità e Confindustria Taranto si uniscono in un progetto di formazione

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts