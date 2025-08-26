26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, “i mega yacht sono già qui. La città è pronta”

Leo Spalluto 26 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Non è vero che la Puglia è sprovvista di approdi peri mega yacht. Taranto è pronta, sottolinea una imprenditrice tarantina.

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Simeone: “Asili nido pubblici anche in futuro”

26 Agosto 2025 Leo Spalluto

Torna a Pulsano “La notte delle lune”

26 Agosto 2025 Laura Milano

Martina Franca: danneggiata una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Massafra: XX edizione di Vicoli Corti, sei serate in piazza Santi Medici

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

“Ali per volare”: moda e solidarietà a Taranto

26 Agosto 2025 Laura Milano

Marina di Pulsano, ecco le piccole “Caretta Caretta”

26 Agosto 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Regionali, la segreteria Pd non scioglie il nodo. Consultazioni con alleati

26 Agosto 2025 Antonio Bucci

Taranto, “i mega yacht sono già qui. La città è pronta”

26 Agosto 2025 Leo Spalluto

Ufficiale: Matera CdS, firma anche Aprile al centro della difesa

26 Agosto 2025 Roberto Chito

Porto Cesareo, drone precipita durante concerto: denunciato turista

26 Agosto 2025 Dante Sebastio