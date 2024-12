Taranto, i Carabinieri dai piccoli del “Nadia Toffa”

Un giro a cavallo, poi in sella alle motociclette e tanti doni per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa di Taranto. Per loro, la visita dei carabinieri del comando provinciale

Laura Milano