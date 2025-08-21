Taranto ha acceso il countdown verso i Giochi del Mediterraneo 2026

TARANTO- A un anno esatto dalla Cerimonia di Apertura dei XX Giochi del Mediterraneo, Taranto ha celebrato l’avvio ufficiale del conto alla rovescia con un evento simbolico davanti al Palazzo di Città. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese, il Presidente del Comitato Internazionale Davide Tizzano e il Sindaco Piero Bitetti.

