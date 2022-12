Taranto: Guida, ‘Questi punti cambiano la classifica’

Condividi su...

( Di Lorenzo Ruggieri ) “Taranto è una piazza importante, avevo iniziato bene il campionato, ma i risultati scarseggiavano. Con Capuano ci siamo compattati maggiormente e quando siamo uniti è difficile batterci. Era molto importante vincere a Pescara e sono contento per aver ottenuto i primi tre punti fuori casa. Giochiamo sempre per vincere, ma questo successo ci offre uno stimolo in più. Gli ultimi quattro punti cambiano la classifica, ci davano per morti ma fortunatamente è il campo a dare l’ultima parola. Ora ci attendono due scontri diretti molto importanti e li affronteremo con lo stesso spirito mostrato a Pescara’.