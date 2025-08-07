Taranto, Gugliotti convoca vertice sul porto lunedì 11

TARANTO – Novità importanti per il porto di Taranto.il commissario dell’authority di sistema portuale Giovanni Gugliotti ha convocato un vertice sul futuro dello scalo per la giornata di lunedì dopo la richiesta dei sindacati. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: Gugliotti Continue Reading Previous Taranto, è il giovedì del debutto per il Beer FestNext Taranto, a settembre Medita Festival con Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse potrebbe interessarti anche Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale 7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Taranto, a settembre Medita Festival con Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse 7 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, è il giovedì del debutto per il Beer Fest 7 Agosto 2025 Leo Spalluto Città del SS Crocifisso, le prossime tappe 7 Agosto 2025 Laura Milano Ex Ilva, M5S Taranto: “No a decisioni sulla città senza confronto” 7 Agosto 2025 Redazione Ex Ilva, Europa Verde plaude stop accordo proposto da Governo 7 Agosto 2025 Redazione
