7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Gugliotti convoca vertice sul porto lunedì 11

Leo Spalluto 7 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Novità importanti per il porto di Taranto.il commissario dell’authority di sistema portuale Giovanni Gugliotti ha convocato un vertice sul futuro dello scalo per la giornata di lunedì dopo la richiesta dei sindacati.

 

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale

7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Taranto, a settembre Medita Festival con Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse

7 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, è il giovedì del debutto per il Beer Fest

7 Agosto 2025 Leo Spalluto

Città del SS Crocifisso, le prossime tappe

7 Agosto 2025 Laura Milano

Ex Ilva, M5S Taranto: “No a decisioni sulla città senza confronto”

7 Agosto 2025 Redazione

Ex Ilva, Europa Verde plaude stop accordo proposto da Governo

7 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale

7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Estate 2025, Argentieri (Federalberghi): “Per il futuro serve pianificazione”

7 Agosto 2025 Anna Saponaro

Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Brindisi, Stp: due licenziamenti ingiusti: reintegro e maxi-arretrati

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli