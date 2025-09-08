Taranto, Guardia di Finanza: in diretta a Antenna Sud il saluto del Colonnello Tibollo

TARANTO – Dopo tre anni intensi al comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, il Colonnello Massimiliano Tibollo si appresta a lasciare la guida delle Fiamme Gialle ioniche. Andrà a Potenza, dove assumerà il prestigioso incarico di Comandante provinciale della Guardia di Finanza nel capoluogo lucano. Mercoledì prossimo subentrerà ufficialmente il nuovo Comandante provinciale, il Colonnello Vincenzo Cantore. In occasione del suo congedo, il Colonnello Tibollo ha rilasciato in diretta durante il tg del mattino di Antenna Sud un messaggio di saluto e ringraziamento rivolto alla cittadinanza e al personale della Guardia di Finanza, tracciando un bilancio del lavoro svolto e delle esperienze maturate durante la sua permanenza in riva allo Ionio.

Ecco le dichiarazioni del Colonnello Massimiliano Tibollo al Tg di Antenna Sud





Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author