27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Guardia Costiera sequestra 680 kg di mitili illegali

Giovanni Sebastio 27 Agosto 2025
centered image

La Guardia costiera di Taranto ha sequestrato 680 kg di mitili raccolti illegalmente nel primo seno del Mar Piccolo, area sottoposta a sequestro giudiziario dal 2021 per la presenza di impianti abusivi.

Tre persone sono state sorprese a bordo di un barchino mentre prelevavano e confezionavano cozze provenienti da un allevamento non autorizzato. I molluschi, con pezzatura media tra i 3 e i 4 cm, erano privi di tracciabilità e non sottoposti ai controlli sanitari obbligatori.

Considerato che la zona è sottoposta a restrizioni per la presenza accertata di diossine e PCB, i mitili sono stati immediatamente distrutti per evitare rischi alla salute pubblica.

L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto alla mitilicoltura illegale, che vede impegnati Capitaneria di porto, Prefettura, Comune, Asl e Autorità Giudiziaria in un tavolo tecnico dedicato a ridefinire i criteri di legalità, tracciabilità e sicurezza alimentare nella gestione degli impianti di allevamento.

centered image

