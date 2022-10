TARANTO- Singolare intervento di salvataggio operato

dalla Guardia Costiera di Taranto: i militari della Capitaneria di porto

jonica sono stati allertati da una segnalazione giunta tramite il servizio telefonico

1530 per soccorrere un cane.

L’animale era stato,infatti,avvistato da alcuni cittadini sulla scogliera

frangiflutti del porto mercantile di Taranto,in prossimità del fanale

verde.

Immediata la risposta dell’Autorità marittima tarantina,che ha

impiegato per il recupero un gommone ,il cui equipaggio ha

raggiunto il luogo della segnalazione in pochi minuti.

Più difficile è stato vincere la diffidenza dell’animale, un cane di piccola

taglia munito di collare e medaglietta di riconoscimento, solo dopo

un’ora di inviti si è,infine,convinto ascendere dagli scogli e a

farsi recuperare dai militari.

E mentre già si stavano contattando le autorità veterinarie per gli atti

del caso e perl’eventuale affidamento dell’animale alle

strutture comunali, la Sala operativa è riuscita a

rintracciare la proprietaria della bestiola, comunicandole di averla

ritrovata.

La vicenda si è quindi conclusa positivamente,con un’emozionata

ragazza che è rientrata in possesso del suo animale da compagnia e ha

manifestato tutta la sua gratitudine al personale della Guardia costiera

per il tempestivo e felice esito della vicenda.