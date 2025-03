Taranto, grosso ramo cade su due auto

TARANTO – Momenti di paura nella serata di sabato 1° marzo in Viale Magna Grecia, all’altezza dei Giardini Virgilio, dove un grosso ramo di un albero è improvvisamente crollato, colpendo due auto in sosta, una Citroën e una Hyundai.

L’impatto ha provocato danni significativi ai veicoli, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso.

Per la rimozione del ramo è stato necessario l’intervento di una ditta comunale specializzata nella manutenzione del verde urbano.

(foto : Francesco Manfuso)

