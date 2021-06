Taranto | Grosso incendio a Paolo VI

Grosso incendio al quartiere Paolo VI di Taranto nel pomeriggio. Interessata una vasta area di macchia mediterranea tra il centro commerciale e la Cittadella della carità. Le fiamme alte sono state alimentate dal vento, duro lavoro per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, intervenuti con diversi mezzi e uomini. Necessario anche l’intervento di due aerei Canadair che hanno effettuato numerosi lanci di acqua dall’alto. L’incendio è stato circoscritto e non ha causato gravi danni.

Le fiamme hanno anche lambito la strada, in via precauzionale la Polizia Locale ha interdetto temporaneamente il traffico veicolare da e per il centro commerciale. Auto private e autobus, arrivati alla rotatoria, sono stati invitate a tornare indietro.