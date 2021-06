Taranto | Grave incidente sul lavoro

Grave incidente sul lavoro, la scorsa notte a Taranto, in via Garibaldi, nella città vecchia. Un uomo di 31 anni, è stato folgorato da una scarica elettrica durante le operazioni di scavo notturno. Pare che l’uomo fosse impegnato nella sistemazione di un cavo dell’alta tensione. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco di Taranto e la Polizia di Stato. L’operaio è stato salvato grazie ad un tempestivo massaggio cardiaco; è stato poi trasportato in ospedale, riportando ferite ed ustioni di secondo e terzo grado. Durante le operazioni di soccorso, è stato chiuso al traffico veicolare quel tratto di via Garibaldi.

(si ringrazia per le immagini Francesco Manfuso)