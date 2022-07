STURNO (AV): Seconda amichevole estiva per il Taranto di Nello Di Costanzo, che rifila 10 gol all’Equipe Campania. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato con il punteggio di 1-0 (gol di Manetta) i rossoblu, con una formazione completamente diversa, hanno dilagato: doppiette per D’Egidio, Panattoni e Crisci, una marcatura a testa per Petito, Jatoba (brasiliano in prova) e Brandi. Il Taranto tornerà in campo alle 17.30 di domenica 31 agosto per affrontare, sempre allo stadio “Il Castagneto“ di Sturno, la Puteolana (diretta su Antenna Sud 14 e in streaming sulla pagina Facebook).

LA CRONACA DELLA GARA

86’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Crisci! D’Egidio se ne va sulla destra, assist per Crisci: doppietta per il 10-0.

84’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Crisci! Assist al bacio di De Maria, Crisci segna il nono gol di piattone.

81’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Petito! Colpo di tacco di D’Egidio per Petito che firma l’8-0.

77’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Jatoba! Il brasiliano ruba palla al limite dell’area fulminando Scarpati con un sinistro preciso e potente.

74’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ D’Egidio! Assist di Jatoba per D’Egidio, che non sbaglia.

65’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Panattoni! L’ex Pisa sfrutta una indecisione del portiere Scarpati per infilare il 5-0

64’ Destro violento di Crisci dal limite dell’area, respinto portiere.

62’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Panattoni! Secondo assist di Mazza, questa volta per Panattoni che nel cuore dell’area batte a rete calando il poker.

55’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Brandi! Cross dalla destra di Mazza, preciso per la testa di Brandi che firma il tris rossoblu.

51’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ D’Egidio! Crisi serve in area D’Egidio, che batte il portiere avversario con un diagonale.

47’ Destro al volo di Jatoba dal limite dell’area, di poco alto sulla traversa.

46’ Si riparte, Taranto in campo con una formazione completamente diversa: rispetto al primo tempo, conferma solo per Evangelisti, che però va a coprire il ruolo di centrale in difesa.

➕ SECONDO TEMPO ➕

42’ Ci prova ancora La Monica, ma il suo colpo di testa non inquadra la porta.

34’ La Monica approfitta di una disattenzione difensiva dell‘Equipe Campania, ma la sua conclusione si stampa sul palo per poi finire tra le braccia del portiere.

31’ Percussione sulla sinistra di Badje, che mette in mezzo un pallone sul quale si avventa La Monica, anticipato da Sicignano.

15’ Destro dalla lunga distanza di Schettino, per l’Equipe Campania, sfiora il palo alla destra di Russo.

13’ Un tiro a giro di Guida, tra i più attivi, si spegne a lato.

9’ Sinistro di Guida, servito da La Monica, troppo largo.

6’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Manetta! Punizione dalla destra di Provenzano, colpo di testa vincente in area del difensore rossoblu.

1’ Guida ci prova quasi dal limite dell’area, conclusione che sfiora il palo.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

TARANTO-EQUIPE CAMPANIA 10-0

RETI: 6’ Manetta (T), 51’ D’Egidio (T), 55’ Brandi (T), 62’ Panattoni (T), 65’ Panattoni (T), 74’ D’Egidio (T), 77’ Jatoba (T), 81’ Petito (T), 84’ Crisci (T), 86’ Crisci (T)

TARANTO 1° TEMPO – 442: Russo; Evangelisti, Manetta, Granata, Ferrara; Mastromonaco, Labriola, Provenzano, Guida; Badje, La Monica. All. Di Costanzo.

TARANTO 2° TEMPO 442: Loliva (81’ Caputo); Brandi, Evangelisti (62’ Scadurra), Antonini, De Maria; D’Egidio, Mazza, Jatobà, Crisci; Petito (80‘ Maiorino), Panattoni. All. Di Costanzo.

EQUIPE CAMPANIA 3421: Calabrese; Saporito, Sicignano, Russo; De Martino, Di Prisco, Giacinti, Savarise; Totaro, Schettino; Rabbeni. All. Michele Califano.