Taranto, gli asili nido restano pubblici: stanziati 2,5 milioni

Nessuna esternalizzazione, la commissaria Perrotta ha approvato la variazione di bilancio e la Cisl FP esulta

Una notizia positiva arriva in modo inaspettato da Palazzo di Città: il Commissario Giuliana Perrotta, esercitando i poteri del Consiglio comunale, ha approvato una variazione di bilancio per l’anno educativo 2025/2026, destinando 2,5 milioni di euro al mantenimento del servizio pubblico degli asili nido comunali di Taranto. L’intervento finanziario, che scongiura ogni ipotesi di esternalizzazione, include anche uno stanziamento di 10.000 euro, su richiesta della Cisl FP, per l’acquisto di materiale igienico-sanitario nel corso del 2025.

La Cisl FP del Comune di Taranto ha accolto con favore questa decisione, definendola un atto che va oltre l’aspetto tecnico-contabile per assumere un forte significato politico e istituzionale. “Un segnale di fiducia verso lavoratori, cittadinanza e verso il valore che i servizi educativi rappresentano: inclusione, cura ed equità”, ha dichiarato il segretario aziendale Fabio Ligonzo.

Il sindacato rivendica il proprio ruolo attivo nel sollecitare l’intervento del Commissario, riconoscendo a Perrotta “una visione strategica e un forte senso di responsabilità sociale”. Secondo Ligonzo, la risposta dell’Ente rappresenta una concreta valorizzazione delle istanze provenienti dal personale e trasformate in una proposta realizzabile e condivisa.

Riconoscimenti sono stati espressi anche nei confronti del Servizio Bilancio del Comune di Taranto, per aver individuato con prontezza le risorse disponibili subito dopo l’approvazione del Rendiconto. “Una dimostrazione di efficienza e consapevolezza del proprio ruolo”, ha affermato il sindacalista.

Ligonzo ha inoltre voluto evidenziare la collaborazione costruttiva con i dipendenti comunali, definendo il dialogo tra lavoratori e rappresentanza sindacale “serio, costante e leale”. “Non ci siamo limitati a una rivendicazione di principio, ma abbiamo favorito un confronto propositivo e concreto”, ha spiegato.

“Abbiamo ascoltato e rappresentato con coerenza le esigenze e le proposte di chi opera quotidianamente nei servizi educativi, contribuendo a ottenere un risultato che tutela il benessere collettivo e il futuro dei più piccoli”, ha concluso Ligonzo, sottolineando come l’esito ottenuto sia frutto di un lavoro collettivo fondato su spirito di servizio e responsabilità condivisa.

Secondo la Cisl FP, questa vicenda conferma quanto una buona amministrazione e un sindacato attento possano, attraverso ascolto e visione comune, costruire soluzioni efficaci e durature per il territorio.

